Ed Sheeran confirma tour por Sudamérica y esto anunció sobre Chile

Con un enigmático video, Ed Sheeran anunció nuevas ciudades en las que se presentará en el marco de su gira “Loop Tour”. En el registro se ve cómo un casete se desenrolla formando la figura de Sudamérica donde se confirmaron cuatro nuevas ciudades.

En dicha publicación, el cantante británico informó que Chile, Argentina, Brasil y Paraguay se suman a la gira por Sudamérica.

Con este anuncio, Ed Sheeran confirma su regreso a nuestro país luego de nueve años. La última vez que se presentó en nuestro país el 15 y 16 de mayo de 2017 en el Movistar Arena donde presentó su disco Divide (÷).

De acuerdo a la publicación compartida por Instagram, la productora a cargo será DG Medios y se entregará más información el próximo 28 de abril donde se espera que se den detalles sobre la venta de entradas, locación y precios.