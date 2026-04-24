Temuco será la sede de la final de la Copa Chile de básquetbol 2026: estos son los motivos / Wikipedia

La Liga Nacional de Básquebol anunció, en medio de la disputa de la fase regular del torneo, la sede de la Copa Chile 2026.

El recinto escogido fue el Gimnasio Olímpico UFRO de Temuco, ciudad que no tiene equipo en la máxima categoría del básquetbol chileno.

Más allá de eso, en diálogo con ADN TOP, el gerente de desarrollo de la liga, Emiliano Cuchetti, justificó la determinación.

“Estas elecciones las estamos utilizando para despertar público nuevo. Temuco tiene una historia grande en el básquet, están haciendo las cosas bien en Liga 2 y a la Liga Nacional le viene muy bien activarla, entregarle un evento como este para que disfruten de este deporte”, recalcó, valorando la chance de sumar otra ciudad para el básquetbol chileno.

“Estamos contentos por la acogida. Es un punto intermedio entre la zona centro y la zona sur del país, la hinchada puede asistir y así lograr que tengamos el estadio lleno”, concluyó Cuchetti.

La final de la Copa Chile se disputará el viernes 8 de mayo, en Temuco, entre quienes terminen primeros de la Conferencia Centro y Conferencia Sur tras el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.