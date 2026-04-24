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Estudio revela que esta es la forma más rápida de evacuar un avión durante accidentes

La investigación involucró 27 simulacros y esta fue la manera más eficaz de resolver la emergencia.

Felipe Romo

Estudio revela que esta es la forma más rápida de evacuar un avión durante accidentes

Los vuelos se han convertido en uno de los principales medios de transporte para la sociedad actual, gracias a su velocidad y garantías de seguridad.

Sin embargo, uno de los grandes tópicos de conversación acerca de las aerolíneas es sobre cómo resolver una emergencia. Ahora, un estudio parecer tener la respuesta a esta interrogante.

Una investigación realizada por un equipo internacional de la Universidad de Sidney y la Universidad de Calgary plantea que correr hacia las salidas de emergencia no es la mejor opción para una evacuación.

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Los científicos realizaron 27 simulacros en una situación de incendio en los motores de un Airbus A320, para encontrar el escenario de evacuación más rápido y eficiente.

El más rápido tomó 141 minutos, y esto se debió a la distribución inteligente de los pasajeros a lo largo del avión. Esta disposición ayudó a descongestionar puertas y equilibrar el uso de las salidas.

El estudio advierte que un factor clave es la ubicación de los adultos mayores, quienes toman un par de segundos más para su movilización. Además, apuntan a la peligrosidad de los “cuellos de botella”.

Los hallazgos de la investigación podrían dar paso a nuevas normativas y notas de diseño en aviones, especialmente en la conformación de sus asientos.

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