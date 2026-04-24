El Clásico Universitario se robará todas las miradas del fútbol chileno este sábado a partir de las 18:00 horas, cuando Universidad Católica buscará acercarse al puntero Deportes Limache con un triunfo en el Estadio Nacional.

Uno que conoce la interna de la UC es Manuel Suárez, entrenador chileno y exayudante de Juan Antonio Pizzi en su etapa en la precordillera, quien conversó con Los Tenores de la Tarde sobre este duelo y también acerca de su participación como parte del staff de La Roja en la última fecha FIFA.

“Tengo la sensación de que llegan con campañas bastante parejas; tanto la U como la UC han sido un poco irregulares. Al final, los clásicos son distintos, por lo tanto esa frase cliché es cierta”, comenzó señalando el ex Deportes Concepción.

Al ser consultado por el presente de Vicente Bernedo en el arco cruzado, comentó: “Yo lo veo bien. Ya lleva varias temporadas y, desde que se fue Gillier, es el titular de la Católica. Creo que se siente cómodo; ha sido respaldado por la dirigencia y por los entrenadores. El otro día tuvo un mal partido, con responsabilidad en los goles, pero en Belo Horizonte salvó a la Católica”.

Su paso por La Roja en Nueva Zelanda

El exarquero fue parte del staff técnico de Nicolás Córdova en la última fecha FIFA, en la que la selección chilena viajó a Nueva Zelanda para enfrentar al combinado local y a Cabo Verde, dos equipos clasificados al Mundial.

“Cuando la selección requiera de mí y yo tenga la posibilidad de trabajar con ellos, siempre voy a estar. Es un lugar que me gusta mucho y que siempre disfruté”, dijo sobre la posibilidad de volver a colaborar con Chile.

“A pesar del resultado, me parece que hay un grupo de futbolistas menores de 25 años que, si tienen la posibilidad de ir a una liga más competitiva que la nuestra, muestran bastante talento al cual recurrir”, cerró Suárez respecto al proceso vivido en Oceanía.