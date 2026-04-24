AUDIO. “Cuando la selección requiera de mí y yo tenga la posibilidad de trabajar con ellos, siempre voy a estar”
En conversación con Los Tenores de la Tarde, Manuel Suárez, entrenador chileno y exayudante técnico de Juan Antonio Pizzi, abordó su reciente participación en La Roja como parte del staff de Nicolás Córdova en la última fecha FIFA.
Manuel Suárez, entrenador chileno
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El Clásico Universitario se robará todas las miradas del fútbol chileno este sábado a partir de las 18:00 horas, cuando Universidad Católica buscará acercarse al puntero Deportes Limache con un triunfo en el Estadio Nacional.
Uno que conoce la interna de la UC es Manuel Suárez, entrenador chileno y exayudante de Juan Antonio Pizzi en su etapa en la precordillera, quien conversó con Los Tenores de la Tarde sobre este duelo y también acerca de su participación como parte del staff de La Roja en la última fecha FIFA.
“Tengo la sensación de que llegan con campañas bastante parejas; tanto la U como la UC han sido un poco irregulares. Al final, los clásicos son distintos, por lo tanto esa frase cliché es cierta”, comenzó señalando el ex Deportes Concepción.
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Al ser consultado por el presente de Vicente Bernedo en el arco cruzado, comentó: “Yo lo veo bien. Ya lleva varias temporadas y, desde que se fue Gillier, es el titular de la Católica. Creo que se siente cómodo; ha sido respaldado por la dirigencia y por los entrenadores. El otro día tuvo un mal partido, con responsabilidad en los goles, pero en Belo Horizonte salvó a la Católica”.
Su paso por La Roja en Nueva Zelanda
El exarquero fue parte del staff técnico de Nicolás Córdova en la última fecha FIFA, en la que la selección chilena viajó a Nueva Zelanda para enfrentar al combinado local y a Cabo Verde, dos equipos clasificados al Mundial.
“Cuando la selección requiera de mí y yo tenga la posibilidad de trabajar con ellos, siempre voy a estar. Es un lugar que me gusta mucho y que siempre disfruté”, dijo sobre la posibilidad de volver a colaborar con Chile.
“A pesar del resultado, me parece que hay un grupo de futbolistas menores de 25 años que, si tienen la posibilidad de ir a una liga más competitiva que la nuestra, muestran bastante talento al cual recurrir”, cerró Suárez respecto al proceso vivido en Oceanía.
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