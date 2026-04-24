A menos de 24 horas del Clásico Universitario, ambos elencos ultiman detalles para saltar a la cancha del Estadio Nacional.

Uno que sabe lo que es enfrentar a Universidad Católica vistiendo la camiseta azul es Mariano Puyol, histórico volante del “Romántico Viajero”, quien en Los Tenores de la Tarde presentó su libro “Mariano Puyol: simplemente un capitán” y analizó el duelo de este sábado.

“Es un partido difícil el que tiene la U. Yo sacaría el partido con La Calera y creo que Católica está muy fuerte; la U ha mostrado un juego muy irregular y no ha logrado afianzarse, pero en los clásicos puede pasar cualquier cosa”, comenzó señalando el exfutbolista.

“Es una ventaja para la U que Católica esté en dos frentes y dándole mucha prioridad a la Copa Libertadores, más aún con el resultado que obtuvo en Brasil, que fue espectacular. Pero los clásicos son clásicos y los jugadores entran a la cancha a ganarlos. Yo creo que es más clásico para Católica que para la U, pero la UC es un equipo que tiene más fondo de juego”, agregó.

Puyol y la actualidad de la U de Chile

Al ser consultado por el complicado momento de los delanteros del plantel, Puyol comentó: “Es una apuesta cuando se traen jugadores de mayor edad, delanteros con trayectoria y experiencia, pero sobre los 34 años. Es un riesgo, porque han estado lesionados y no han tenido continuidad”.

“Lo importante es que está Charles Aránguiz, que yo creo que va a ser titular, porque es un crack, un jugador de élite, y sin duda ayuda mucho anímicamente al plantel. Tiene que partir desde el inicio, porque es uno de los mejores jugadores del fútbol chileno en los últimos 50 años”, afirmó el excapitán sobre el “Príncipe”.

Quien también fue entrenador de los azules valoró la continuidad que Fernando Gago le ha dado a los canteranos. “Estoy completamente de acuerdo con Gago: es el momento de poner a los jóvenes, porque hay muy buenos jugadores en la U. Hay que confiar en ellos; no se trata de cargarles la responsabilidad del equipo, pero sí de que sean importantes. Conozco a varios que son interesantes y tienen mucho por crecer. Hay que darles confianza y sostenerlos, incluso cuando fallen. Ojalá sea una tendencia de Gago seguir apostando por los jóvenes”, sostuvo.

Además, también se refirió al presente de Lucas Assadi. “Sin duda es un jugador con grandes condiciones, pero no ha podido consolidarse, ha sido muy irregular. Me da la sensación de que no ha encontrado su espacio en la cancha. Yo lo conocí en la Sub 16, donde jugaba muy libre con Esteban Valencia. Él decía que tenía grandes condiciones y lo dejaba jugar con libertad, porque era muy natural”, explicó.

“Tiene mucho que ver con la madurez y la autoexigencia; quizás se exige demasiado. Él debe dudar mucho de sus condiciones al momento de jugar y no logra soltarse. Tiene un fútbol muy rico en variantes, pero algo le pasa. Lo peor que le podría ocurrir es irse de la U; para hacerlo, primero debe consolidarse”, cerró Mariano Puyol.