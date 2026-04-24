¿El enjuague bucal daña la salud del corazón? Esto es lo que realmente dice la ciencia / bymuratdeniz

En redes sociales se ha viralizado la idea de que el enjuague bucal podría aumentar la presión arterial y afectar la salud cardiovascular.

La teoría sostiene que estos productos eliminarían bacterias “buenas” de la boca, esenciales para procesos del organismo.

Sin embargo, la investigadora Joanna L’Heureux advierte que la evidencia es más compleja y depende del tipo de producto utilizado.

La boca contiene un microbioma que ayuda a convertir nitratos de los alimentos en óxido nítrico, una molécula clave para regular la presión arterial y funciones cardiovasculares. Este proceso puede verse afectado por enjuagues antibacterianos muy potentes.

Investigaciones pequeñas han observado que enjuagues con clorhexidina —de uso clínico y temporal— pueden alterar la microbiota oral, con leves aumentos en la presión arterial en algunos casos.

No obstante, los expertos aclaran que estos resultados no se han replicado de forma consistente en enjuagues de uso diario.

¿Todos los enjuagues son un riesgo?

La evidencia indica que los enjuagues suaves o comerciales habituales tendrían un impacto mínimo en la salud cardiovascular. En cambio, los productos más fuertes se reservan para tratamientos dentales específicos.