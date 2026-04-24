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Todos lo hacen al no poder dormir, pero este hábito podría empeorar el insomnio

Expertos explicaron que esta conducta puede hacer que el cerebro deje de asociar la cama con el descanso.

Javiera Rivera

Todos lo hacen al no poder dormir, pero este hábito podría empeorar el insomnio

Todos lo hacen al no poder dormir, pero este hábito podría empeorar el insomnio / Klaus Vedfelt

El insomnio es uno de los problemas de salud más comunes en la actualidad y, en muchos casos, se ve agravado por hábitos que pasan desapercibidos.

Según la investigación Iuliana Hartescu, y publicada en The Conversation, uno de los errores más frecuentes ocurre cuando las personas no logran dormirse.

En ese escenario, lo habitual es permanecer en la cama intentando descansar, una práctica que, lejos de ayudar, puede empeorar el insomnio.

Al respecto, la experta explica que esta conducta genera una activación mental constante y, con el tiempo, el cerebro deja de asociar la cama con el descanso. Esto puede transformar episodios puntuales en un problema crónico.

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El insomnio, además, suele estar relacionado con otras condiciones como ansiedad, depresión o enfermedades crónicas.

Aunque antes se consideraba solo una consecuencia de estos cuadros, hoy se entiende como un trastorno independiente.

Frente a esto, los especialistas recomiendan levantarse si el sueño no llega y realizar actividades tranquilas, como leer o escuchar música, hasta sentir somnolencia.

También advierten que el uso de pastillas para dormir no es una solución sostenida, por sus posibles efectos secundarios.

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