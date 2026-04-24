;

Denunciante de Michael Jackson se pronuncia en redes tras estreno de su película: “Nuestros abusadores son elogiados...”

James Safechuck es una de las supuestas víctimas del fallecido cantante, y emitió un comunicado en redes sociales por la película.

Felipe Romo

Denunciante de Michael Jackson se pronuncia en redes tras estreno de su película: “Nuestros abusadores son elogiados...”

“Michael” tuvo un exitoso estreno en los cines del mundo, logrando un récord en taquilla con 18,5 millones de dólares, igualando los número que alcanzó la cinta biográfica de Freddy Mercury, “Bohemian Rhapsody”.

A pesar de las duras críticas de la prensa especializada, los fanáticos del “Rey del Pop” recibieron el filme con entusiasmo, reviviendo la carrera de uno de los cantantes más populares de la historia.

Sin embargo, el estreno también golpeó duramente a los denunciantes de Michael Jackson por su presunto caso de abuso sexual hacia menores de edad.

Revisa también:

ADN

James Safechuck es uno de los rostros más reconocidos por este hecho por su participación en el documental “Leaving Neverland”, donde se retratan los testimonios de numerosas posibles victimas.

El hombre de 48 años publicó un video en redes sociales donde se refirió al estreno de la película, y dejo un potente mensaje.

Está recibiendo mucha promoción, hay vallas publicitarias y comerciales, personas elogiando a Michael (Jackson). Eso puede ser desencadenante para los sobrevivientes”, comentó.

Nuestros abusadores son elogiados a veces, incluso después de salir diciendo la verdad. Solo quería decirles que no están solos, hay muchos más sobrevivientes por ahí”, cerró Safechuck.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad