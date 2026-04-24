Denunciante de Michael Jackson se pronuncia en redes tras estreno de su película: “Nuestros abusadores son elogiados...”

“Michael” tuvo un exitoso estreno en los cines del mundo, logrando un récord en taquilla con 18,5 millones de dólares, igualando los número que alcanzó la cinta biográfica de Freddy Mercury, “Bohemian Rhapsody”.

A pesar de las duras críticas de la prensa especializada, los fanáticos del “Rey del Pop” recibieron el filme con entusiasmo, reviviendo la carrera de uno de los cantantes más populares de la historia.

Sin embargo, el estreno también golpeó duramente a los denunciantes de Michael Jackson por su presunto caso de abuso sexual hacia menores de edad.

James Safechuck es uno de los rostros más reconocidos por este hecho por su participación en el documental “Leaving Neverland”, donde se retratan los testimonios de numerosas posibles victimas.

El hombre de 48 años publicó un video en redes sociales donde se refirió al estreno de la película, y dejo un potente mensaje.

“Está recibiendo mucha promoción, hay vallas publicitarias y comerciales, personas elogiando a Michael (Jackson). Eso puede ser desencadenante para los sobrevivientes”, comentó.

“Nuestros abusadores son elogiados a veces, incluso después de salir diciendo la verdad. Solo quería decirles que no están solos, hay muchos más sobrevivientes por ahí”, cerró Safechuck.