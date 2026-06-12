Comediante extranjera que troleó a chilenos responde sin filtros a “funa”: la insultaron y le comentaron recetas

Hace algunos días, la comediante mexicana Alexis de Anda llamó la atención de algunos chilenos y chilenas tras publicar una parte de su rutina de stand up comedy en redes sociales.

¿El motivo? Una broma donde critica la forma de expresarse en el territorio nacional. “Hablan un idioma de elfos para entrar a Narnia” fue la frase que detonó la molestia entre ciertos usuarios.

La respuesta masiva fue evidente: varios le respondieron con insultos y las clásicas recetas para darle una especie de “lección” digital.

Al principio, la solución de la artista fue desactivar los comentarios del post original. Eso sí, los compatriotas se desplegaron en otros videos de su perfil para expresar su descontento, incluso con insultos de grueso calibre.

Lejor de quedarse callada, @alexisdeonda usó sus historias de Instagram para responder a los “haters”.

“¿Tan pocas cosas estarán pasando en Chile que esto es noticia?“, cuestionó al compartir una publicación donde se rescataba el clip con su chiste.

“Chile amaneció bravo”, lanzó a continuación, junto a un pantallazo de una serie de personas que la encararon . “Se te quedaron los chistes en la casa”, le dijo un usuario.

A continuación sumó una selfie con el texto: “Uno de los fenómenos de las redes que más intriga me causa es cuadno la gente se ofende, te insultan, pero te empiezan a seguir”.

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