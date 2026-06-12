;

Comediante extranjera que troleó a chilenos responde sin filtros a “funa”: la insultaron y le comentaron recetas

En una de sus rutinas dijo que en territorio nacional se hablaba “idioma de elfos” y debió deshabilitar los comentarios del video. “¿Tan pocas cosas están pasando en Chile?“, cuestionó.

Javier Méndez

Comediante extranjera que troleó a chilenos responde sin filtros a “funa”: la insultaron y le comentaron recetas

Hace algunos días, la comediante mexicana Alexis de Anda llamó la atención de algunos chilenos y chilenas tras publicar una parte de su rutina de stand up comedy en redes sociales.

¿El motivo? Una broma donde critica la forma de expresarse en el territorio nacional. “Hablan un idioma de elfos para entrar a Narnia” fue la frase que detonó la molestia entre ciertos usuarios.

La respuesta masiva fue evidente: varios le respondieron con insultos y las clásicas recetas para darle una especie de “lección” digital.

Al principio, la solución de la artista fue desactivar los comentarios del post original. Eso sí, los compatriotas se desplegaron en otros videos de su perfil para expresar su descontento, incluso con insultos de grueso calibre.

Revisa también:

ADN

Lejor de quedarse callada, @alexisdeonda usó sus historias de Instagram para responder a los “haters”.

“¿Tan pocas cosas estarán pasando en Chile que esto es noticia?“, cuestionó al compartir una publicación donde se rescataba el clip con su chiste.

“Chile amaneció bravo”, lanzó a continuación, junto a un pantallazo de una serie de personas que la encararon . “Se te quedaron los chistes en la casa”, le dijo un usuario.

A continuación sumó una selfie con el texto: “Uno de los fenómenos de las redes que más intriga me causa es cuadno la gente se ofende, te insultan, pero te empiezan a seguir”.

ADN
ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad