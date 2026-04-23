Servicio de Salud pide renuncia a directora del Hospital de San Antonio tras nombramiento de Jeanette Vega como subdirectora del recinto

La designación de la exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio terminó generando consecuencias inmediatas.

El Servicio de Salud de San Antonio solicitó la renuncia de la directora del recinto, Loreto Maturana, y nombró como subrogante a Ximena Parada, quien deberá concretar la salida de la exautoridad.

Según se informó, la decisión se adoptó por “pérdida de confianza” y por “reiterados errores de conducción en la gestión”, luego de que el nombramiento de Vega provocara sorpresa tanto en el propio servicio como en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

El director del Servicio de Salud de San Antonio, Juan Castro, reconoció la trayectoria profesional de la exministra, pero cuestionó el impacto político de la medida. “Puede que técnicamente tenga todas las competencias, pero estos cargos tienen un componente político”, señaló.

“Es mejor que renuncie”

Además, agregó que “personalmente no avalo la decisión” y que se trató de “un error político”.

Desde el Ministerio de Salud inicialmente explicaron que el Hospital Claudio Vicuña es un establecimiento autogestionado, por lo que la contratación dependía de la dirección del recinto. Sin embargo, tras la controversia, se resolvió remover a Maturana y revertir el nombramiento.

La situación también generó críticas desde el Congreso. El diputado republicano Luis Sánchez calificó la designación como “descabellada” y afirmó que “si la directora del hospital se arranca en estas, es mejor que renuncie”.

Jeanette Vega cuenta con una extensa trayectoria en el sector público: fue subsecretaria de Salud Pública, directora de Fonasa y trabajó en la Organización Mundial de la Salud. En 2022 dejó el gabinete del expresidente Gabriel Boric tras la polémica por contactos de una asesora de su cartera con Héctor Llaitul.