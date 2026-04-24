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Tricel revierte disolución de Evópoli y de la Federación Regionalista Verde Social: se mantienen como partidos políticos

En fallos unánimes, el tribunal acogió las reclamaciones contra el Servel, validando la representación parlamentaria de ambas colectividades para asegurar su sobrevivencia legal.

Mario Vergara

16 de DICIEMBRE de 2023 / SANTIAGO Autoridades dieron inicio al Plebiscito Constitucional 2023 con la apertura de las primeras mesas para sufragar en Nueva Zelanda. FOTO: JESUS MARTINEZ / AGENCIAUNO

16 de DICIEMBRE de 2023 / SANTIAGO Autoridades dieron inicio al Plebiscito Constitucional 2023 con la apertura de las primeras mesas para sufragar en Nueva Zelanda. FOTO: JESUS MARTINEZ / AGENCIAUNO / JESUS MARTINEZ / AGENCIA UNO

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictó este viernes una sentencia unánime que asegura la continuidad de Evolución Política (Evópoli) y de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) como partidos políticos.

La resolución deja sin efecto la decisión previa del Servicio Electoral (Servel), que había decretado su disolución por no cumplir con los requisitos mínimos de sobrevivencia tras la última elección.

En el caso de Evópoli, la defensa fue liderada por el exministro Juan José Ossa (RN), quien argumentó ante el pleno de cinco ministros que la colectividad sí cumplía con el presupuesto legal de contar con al menos cuatro parlamentarios en dos regiones distintas. El tribunal validó esta tesis al contabilizar no solo a los diputados recién electos, sino también a los senadores que mantienen su mandato vigente.

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Los parlamentarios clave para la sobrevivencia

La sentencia firmada por los ministros Prado, Silva, Astudillo, Ascencio y la ministra Ravanales, detalló que Evópoli cuenta con el respaldo de:

  • Jorge Guzmán (Diputado, Maule) y Tomás Kast (Diputado, La Araucanía).
  • Luciano Cruz-Coke (Senador, RM) y Sebastián Keitel (Senador, Biobío).

Simultáneamente, el Tricel emitió un dictamen favorable para la Federación Regionalista Verde Social, confirmando que dicha colectividad también mantendrá su existencia legal al cumplir con los estándares de representación parlamentaria exigidos por la Ley N°18.603.

El combate a la fragmentación parlamentaria

Un punto central de los fallos fue la preocupación por la gobernabilidad. El Tricel advirtió que la disolución de estas colectividades habría transformado automáticamente a sus representantes en independientes, generando una proliferación de parlamentarios sin afiliación.

“Lo anterior debe contrastarse con el espíritu que inspiró la última modificación a la Ley de Partidos, que buscó precisamente su fortalecimiento, apuntando a mejorar la gobernabilidad”, plantea el fallo. Según el tribunal, extinguir a los partidos por interpretaciones administrativas rígidas resultaría “contraproducente” para el sistema democrático, validando así la permanencia de ambas fuerzas políticas en el espectro nacional.

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