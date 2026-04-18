Enel anuncia cortes de luz programados en cuatro comunas de la RM / Getty Images

Santiago

La empresa Enel Distribución informó que este sábado 18 de abril se realizarán cortes programados de suministro eléctrico en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Las comunas afectadas serán Santiago, San Miguel, Las Condes y San Ramón, aunque la interrupción no impactará a la totalidad de estos territorios, sino a sectores específicos.

Según detalló la compañía, los cortes podrían extenderse por hasta seis horas y responden a trabajos de mantenimiento, mejoras en la red y conexión de nuevos clientes.

Desde la empresa indicaron que este tipo de medidas se informa con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades y mitigar posibles inconvenientes.

El detalle de las zonas y horarios específicos se encuentra disponible en el sitio web de la compañía.