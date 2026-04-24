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“Cometió un error y deberá asumirlo”: padre de excarabinero que mató a joven pide disculpas

Siete funcionarios fueron dados de baja tras el choque que dejó a una mujer fallecida en Santiago Centro.

Javiera Rivera

“Cometió un error y deberá asumirlo”: padre de excarabinero que mató a joven pide disculpas

“Cometió un error y deberá asumirlo”: padre de excarabinero que mató a joven pide disculpas

El padre del ex funcionario de Carabineros detenido por provocar un accidente de tránsito con resultado de muerte en el centro de Santiago se refirió públicamente al hecho, ofreciendo disculpas a la familia de la víctima.

El hecho ocurrió la jornada de este viernes en la intersección de Tarapacá con San Francisco, donde el entonces carabinero, de 22 años, conducía en estado de ebriedad e impactó a otro vehículo tras no respetar una luz roja.

A raíz del choque, una joven de 20 años falleció. El implicado fue detenido y posteriormente desvinculado de la institución, al igual que los seis funcionarios que lo acompañaban y que huyeron sin prestar ayuda.

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“Cometió un error y deberá asumirlo”

En declaraciones a la prensa, el padre del imputado sostuvo que su hijo “cometió un error” y deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

“Es un joven de 22 años que cometió un error, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado”, afirmó.

Asimismo, manifestó sus condolencias a la familia de la víctima. “Yo le pido muchas disculpas a la familia de la niña. Lamentablemente, siempre en los accidentes pagan justos por pecadores. Pero, como les digo, mi hijo cometió un error y tendrá que asumir su error”, expresó.

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