Carabinero es detenido por pasar luz roja y provocar grave choque en Santiago: pasajera de app quedó en riesgo vital / Francisco Paredes Sierra

Durante este viernes, un grave accidente de tránsito se registró en la intersección de San Francisco con Tarapacá, en la comuna de Santiago Centro, dejando a una pasajera de un vehículo de aplicación en riesgo vital.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el automóvil en que se trasladaba la víctima fue impactado por otro vehículo cuyo conductor habría pasado una luz roja, provocando una colisión de alta energía.

El jefe de Carabineros en la Región Metropolitana, general Manuel Cifuentes, confirmó la eventual participación de un funcionario policial en el hecho. “Hasta el momento tenemos indicios relativamente ciertos de la participación de un carabinero en este accidente de tránsito ”, señaló.

“La fiscalía estaría disponiendo que pase a control de detención (…) ese carabinero tendrá que responder a la justicia por su conducta penal”, afirmó, junto con precisar que la institución iniciará un proceso administrativo.

En esa línea, Cifuentes sostuvo que “nosotros no avalamos ese tipo de conducta (…) y es necesaria la desvinculación de la institución” en caso de confirmarse los antecedentes.

Según el relato del conductor del vehículo de aplicación, tras el impacto los ocupantes del otro automóvil se dieron a la fuga sin prestar ayuda . De manera preliminar, se indaga si en ese vehículo se trasladaban cerca de cinco personas.

El general detalló que el funcionario involucrado se presentó posteriormente en una comisaría. “Se presenta en una comisaría y a partir de ello se establece que está vinculado con el accidente”, explicó.

Además, indicó que el detenido correspondería al conductor del vehículo y que se investiga la eventual presencia de drogas, lo que podría configurar un delito adicional.

El fiscal Felipe Olivari confirmó que el sujeto habría intentado engañar a Carabineros, asegurando que el vehículo —que posteriormente se estableció que él conducía— había sido sustraído.

Por ahora, equipos especializados trabajan en la identificación de los demás ocupantes que huyeron del lugar, en una causa que se mantiene en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía.