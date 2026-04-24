Fueron dados de baja: Carabineros establece que siete funcionarios estuvieron involucrados en fatal choque en Santiago / Hans Scott

Carabineros informó que siete funcionarios de la institución estuvieron involucrados en el choque de esta madrugada que dejó a una mujer muerta en Santiago Centro, por lo que fueron dados de baja.

A través de un comunicado, la institución condenó lo ocurrido que se produjo cuando un uniformado en estado de ebriedad colisionó contra un auto de aplicación y luego se dio a la fuga junto al resto de los acompañantes.

“Lamentamos profundamente este desenlace y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima”, señaló Carabineros.

Dados de baja

Luego añadió que, tras las diligencias realizadas, “se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos por lo cual se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución”.

“Todos los antecedentes han sido puestos a disposición del Ministerio Público y las investigaciones administrativas, se desarrollan con el máximo rigor”, cerró.