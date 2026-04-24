Gobierno estudia recortar programas clave de educación y desata rechazo en la oposición: “Este manotazo es inmoral”

Un amplio rechazo político generó el oficio del Ministerio de Hacienda que fija lineamientos para el Presupuesto 2027 y que, en el caso de Educación, sugiere eliminar al menos 15 programas y recortar otros en hasta un 15%.

La medida, impulsada por el ministro Jorge Quiroz en el marco de un escenario de “estrechez fiscal”, desató críticas por su eventual impacto en estudiantes, especialmente en sectores vulnerables.

Agencia UNO / Oscar Guerra Ampliar

En concreto, el oficio, fechado el 21 de abril, recogido por La Tercera, propone descontinuar iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar, el Plan Nacional de Lectura, el programa PACE y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, además de ajustar recursos en áreas como liceos Bicentenario, educación rural y becas.

Reacciones políticas

Esta decisión generó la inmediata reacción de parlamentarios, como por ejemplo, la senadora DC Yasna Provoste emplazó directamente al Ejecutivo: “¿Dejar sin almuerzo a niños y niñas de escuelas vulnerables? ¿Recortar programas de lectoescritura? ¿Superar la violencia escolar abandonando a la juventud?”.

La parlamentaria cuestionó además el foco del gobierno: “Sueñan con rebajar impuestos a los más ricos y no entienden que para superar la crisis se requieren más recursos y no menos”.

Sueñan con rebajar impuestos a los más ricos y no entienden que para superar crisis de violencia escolar se requieren más recursos en el sistema y no menos. 2/2 — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) April 24, 2026

Desde la Cámara, el diputado PC Luis Cuello fue aún más duro. “Los niños y niñas de Chile pagarán el regalo a las grandes empresas. Este manotazo es inmoral”, afirmó, vinculando los recortes a la agenda tributaria del Ejecutivo.

Los niños y niñas de Chile pagarán el regalo a las grandes empresas de la ley de Súper Ricos del Gobierno. Quiroz elimina el programa de alimentación escolar y otros programas de educación.

Este manotazo es inmoral, rechazaremos la ley de súper ricos! pic.twitter.com/YqCR97HX7c — Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) April 24, 2026

En la misma línea, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó la situación como “realmente gravísima” y advirtió que eliminar programas como la alimentación escolar “dejaría a miles de estudiantes sin alimentación”, lo que, dijo, sería “una verdadera catástrofe para la educación chilena”.

En tanto, el diputado DC Patricio Pinilla calificó las medidas como “inhumanas” y aseguró que “no seremos cómplices”.

🚨Hacienda propone al @Mineduc eliminar el programa de alimentación escolar, programa PACE, prog. Nacional de lectura, reducir un 15% el presupuesto de los liceos Bicentenario, y una serie de medidas que destruirán la educación pública.



¡Esto es inhumano! No seremos cómplices❌ https://t.co/a0oOpP8EgC pic.twitter.com/wtOKOmZIz8 — Diputado Patricio Pinilla Valencia (@PinillaDiputado) April 24, 2026

Desde el Partido por la Democracia, en tanto, acusaron que se trata de una “decisión política brutal” y advirtieron que “no existe planilla Excel que legitime quitarle el plato de comida a un niño”.