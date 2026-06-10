Nuevo hito de la música chilena: compositor publica su música en uno de los sellos más importantes del mundo

El destacado guitarrista nacional José Antonio Escobar y el compositor puntarenense Javier Contreras unieron talentos en Works for Two Guitars, un álbum que fusiona la tradición clásica con el folclor sudamericano y que ya está disponible en plataformas globales.

Una imponente imagen de las Torres del Paine corona la portada de un lanzamiento histórico para la música chilena. El galardonado guitarrista clásico José Antonio Escobar y el compositor magallánico Javier Contreras (hoy radicado en Colombia) acaban de publicar un nuevo álbum bajo el prestigioso sello internacional Naxos, bajo el nombre de Dúo Sudamericano.

La alianza no es nueva. En conversación con ADN, Escobar recordó los inicios de este vínculo en 2003, cuando Contreras era su alumno en Valdivia. “Ya entonces él componía. Lo invité a que tocáramos juntos y luego nos vinimos a Santiago a estudiar en la Universidad Mayor”, relató. Tras años de trabajo, el éxito de un disco independiente previo llamó la atención de Naxos, pavimentando el camino para este proyecto.

Esa relación tuvo frutos inmediatos, según Escobar, “no había tanto compositor para guitarra en esa época, y cuando se dio la oportunidad de hacer el disco ‘Guitar Music of Chile’, incluí algunas de sus piezas, y cuando aparecieron las críticas del CD se hablaba muy bien de su música”.

Grabado en Quillota, el disco incluye seis obras que muestran la versatilidad de Contreras. “Su estilo conlleva dos vertientes: una más cercana a la música folclórica sudamericana (...) y por otro lado, un aspecto más universal, donde aflora la tradición clásica”, detalló Escobar.

Según Escobar una obra que ha gustado mucho es ‘CEM, Samba’. “Javier participó en un concurso estadounidense para celebrar en 2017 los cien años de la primera grabación de una samba brasileña La original era para violín y guitarra, y aquí la adaptó para dos guitarras.

Otra partitura concebida exclusivamente para el disco fue la Sonata para Dos Guitarras. “Habiendo hecho ya varias sonatas para guitarra sola, yo le sugerí que compusiera una para nosotros dos como dúo, aquí tenemos el ejemplo de una obra que sería más abstracta y menos folclórica”. Cabe decir que igualmente la sonata alude rítmicamente a la sirilla del archipiélago de Chiloé.

El disco está disponible en Spotify, YouTube, en CD físico a nivel mundial, y el sonido está felizmente acorde a un lanzamiento de uno de los sellos de música clásica más importantes del globo.

Mientras la música de Javier Contreras ya es interpretada por grandes nombres de la escena clásica mundial, José Antonio Escobar ya prepara su próximo paso: registrar la música renacentista de Luis de Narváez tocando vihuela.