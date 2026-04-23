Corte de luz en Santiago este viernes 24 de abril: Enel confirma interrupciones en 12 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por las interrupciones del servicio en la capital.
Nuevos cortes de luz programados afectarán este viernes 24 de abril a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en 12 comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.
Según indicó la compañía mediante su sitio web, las suspensiones serán acotadas por sector y no afectarán necesariamente a toda la comuna.
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En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar el detalle por zona antes de planificar la jornada.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 24 de abril
De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, las comunas afectadas serán Independencia, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, La Cisterna, San Joaquín, Cerro Navia, Estación Central y Maipú.
- Independencia: desde las 11:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Peñalolén: desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Cerro Navia: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Estación Central: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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