Lluvia en Santiago confirmada: ¿Cuándo vuelven las precipitaciones? El nuevo giro del tiempo en la Región Metropolitana

El lunes regresó la lluvia a la Región Metropolitana. Durante la mañana, distintos sectores de la zona central recibieron precipitaciones, y una parte de estas se concentraron en Santiago.

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta semana no se espera el retorno del agua, pese a que predominará el frío con máximas de 23°C.

Eso sí, ya se confirmó una nueva fecha para un sistema frontal que obligaría a sacar el paraguas para circular por la ciudad.

¿Cuándo llueve en Santiago? Así estará el tiempo en la Región Metropolitana

Las proyecciones del modelo ECMWF que utiliza Meteored apuntan a que la próxima semana podría arribar un nuevo sistema frontal a la zona central.

El meteorólogo de la plataforma, Javier Hernández, señala que hay opciones de que el frente alcance incluso el centro de Santiago con precipitaciones de mayor relevancia.

Por su parte, Jaime Leyton, de Megatiempo, entregó una fecha más concreta: la lluvia podría volver a Santiago entre el martes 28 y el jueves 30 de abril .

De hecho, los modelos de pronóstico a 14 días sitúan el 29 de abril como el día más frío de las próximas dos semanas en Santiago, lo que coincide con la llegada del posible sistema frontal.

La recomendación clave es seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, ya que la trayectoria e intensidad de estos sistemas pueden variar en cuestión de horas.

Más allá del corto plazo, los reportes sobre el fenómeno El Niño anticipan su llegada entre junio y agosto de 2026, lo que podría aumentar significativamente la cantidad de precipitaciones en la zona central