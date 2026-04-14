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Bono Invierno 2026 en Chile: este es el requisito clave que te podría dejar sin el beneficio (revisa si lo cumples)

El apoyo económico contempla un pago de $81.257 para los beneficiarios. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Bono Invierno 2026 en Chile: este es el requisito clave que te podría dejar sin el beneficio (revisa si lo cumples)

El Bono Invierno 2026 es uno de las ayudas económicas que el Estado entrega a los adultos mayores durante los meses más fríos y lluviosos del año en Chile.

Se trata de un pago único de $81.257 que no requiere de postulación previa y se otorga a quienes cumplen con algunos requisitos clave.

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Entre los requerimientos necesarios para acceder al pago, está que la persona beneficiaria debe tener 65 años o más al 1 de mayo de este 2026 y pertenecer a alguno de los grupos establecidos.

No obstante, existe un requisito clave que, en caso de no ser cumplido, te podría dejar sin recibir el Bono Invierno 2026.

¿Cuál es?

Se trata del tope previsional. Si recibes más de una pensión, incluido el seguro social de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y las pensiones de gracia, no tienes derecho al Bono Invierno 2026.

Lo anterior, salvo si la suma de esas pensiones es igual o menor a una pensión mínima de vejez ($231.440) para personas de 75 años o más.

Adicionalmente, no se podrá acceder al beneficio si una persona es titular del Subsidio de Discapacidad o de la Indemnización del carbón.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono Invierno 2026

Cabe señalar que el Bono Invierno 2026 se pagará a los beneficiarios junto con la pensión del próximo mes de mayo.

Para revisar si eres beneficiario o no, hay que ingresar al sitio web de ChileAtiende (disponible aquí) solamente ingresando el RUT con puntos y guion.

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