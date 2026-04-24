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Alerta por consumo masivo de suplementos en Chile: casi el 50% los usa sin supervisión y estos son los riesgos

Hay varios productos virales que prometen resultados “milagrosos” y que generan preocupación entre los expertos del país.

Javiera Rivera

Alerta por consumo masivo de suplementos en Chile: casi el 50% los usa sin supervisión y estos son los riesgos

Alerta por consumo masivo de suplementos en Chile: casi el 50% los usa sin supervisión y estos son los riesgos / byanikona / 500px

En un contexto marcado por la influencia de redes sociales y la falta de orientación profesional, el consumo de suplementos alimenticios en Chile ya alcanza a casi la mitad de la población.

Por lo anterior, académicos de nutrición de la Universidad Católica (UC) advirtieron sobre los riesgos asociados a este fenómeno y llamaron a un uso informado.

Según datos de la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable (ALANUR), en 2022 un 48% de los chilenos declaró haber consumido suplementos en los últimos tres meses.

“El problema es que muchos de estos productos no están siendo recomendados por profesionales, lo que aumenta los riesgos”, señaló el académico y presidente del Colegio de Nutricionistas, Mauricio Ríos.

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Entre los principales peligros, expertos advierten efectos adversos, sobredosificación e interacciones con medicamentos, especialmente cuando se consumen sin supervisión.

Además, recalcan que existe una percepción errónea de que estos productos son inocuos por no requerir receta.

En ese sentido, especialistas alertan sobre suplementos que prometen resultados rápidos o “milagrosos”, ya que pueden contener ingredientes no declarados o generar efectos perjudiciales, incluyendo daño hepático.

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