Cómo saber si tienes riesgo de infarto por antecedentes familiares, según expertos en salud / Thanasis

Tener familiares cercanos que han sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular (ACV) puede encender una alerta, pero no necesariamente define el futuro de tu salud.

Al respecto, el doctor Roberto Aspée, cardiólogo de la Clínica Colonial, explicó que los antecedentes familiares sí influyen, pero no son determinantes.

“Son un factor de riesgo importante, pero una evaluación oportuna permite prevenir y tomar medidas antes de que aparezcan problemas mayores”, señala.

¿Cómo saber si estás en riesgo?

El primer paso es reconocer si existe historial en la familia directa, es decir, padres o hermanos con enfermedades cardiovasculares. Esa información debe ser considerada en cualquier evaluación médica.

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Sin embargo, el riesgo no depende solo de la genética. Existen factores que pueden aumentar significativamente la probabilidad de sufrir un evento cardíaco:

Presión arterial alta

Colesterol elevado

Diabetes

Tabaquismo

La presencia de uno o más de estos factores, junto con antecedentes familiares, eleva el riesgo, pero también abre una oportunidad concreta de intervención.

¿Qué hacer para reducir el riesgo?

Los especialistas coinciden en que gran parte del riesgo es modificable. Algunas medidas básicas pueden marcar una gran diferencia: