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Expertos UC cuestionan estudio internacional: aceite de oliva no está relacionado con la obesidad

Los investigadores advirtieron que los resultados son basados en estudios con animales y no en humanos.

Javiera Rivera

Expertos UC cuestionan estudio internacional: aceite de oliva no está relacionado con la obesidad

Expertos UC cuestionan estudio internacional: aceite de oliva no está relacionado con la obesidad / Bloomberg Creative

Un estudio reciente encendió el debate al sugerir que el consumo de aceite de oliva podría estar relacionado con el aumento de peso y la obesidad.

Sin embargo, académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile salieron a desmentir esta interpretación, advirtiendo que los resultados no son aplicables a humanos.

Los investigadores José Eduardo Galgani y Rodrigo Fernández explicaron que el estudio fue realizado en ratones y no consideró variables clave como la ingesta calórica o cambios reales en el peso corporal.

“La evidencia en animales no se puede extrapolar directamente a personas. Cuando se analizan estudios en humanos, el escenario es distinto”, señalaron.

Según los expertos, la evidencia científica disponible muestra que el consumo de aceite de oliva no se asocia con aumento de peso. Por el contrario, puede tener un efecto neutral o incluso contribuir a una leve reducción.

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En la misma línea, el académico del Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Escuela de Medicina UC, Dr. Attilio Rigotti destacó su rol dentro de la dieta mediterránea, uno de los modelos alimentarios con mayor respaldo científico a nivel global.

Además, diversos estudios han vinculado este tipo de dieta con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras patologías crónicas, además de beneficios en la calidad de vida.

Finalmente, desde la institución hicieron un llamado a interpretar con cautela los estudios preliminares y considerar el conjunto de la evidencia antes de sacar conclusiones.

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