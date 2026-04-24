Alerta en el transporte de Valparaíso: detienen a cuatro conductores de micro por consumo de drogas

Durante las últimas semanas se ha vuelto tema de conversación una vez más la fiscalización a choferes de micro y la forma en que realizan sus labores.

Bajo este escenario, la seguridad vial en Valparaíso se vio sacudida tras un riguroso operativo de control que puso al descubierto una situación crítica en el transporte público.

Durante una jornada de fiscalización, Carabineros y personal del SENDA lograron la detención de cuatro conductores de micros que operaban sus unidades bajo la influencia de sustancias ilícitas.

El despliegue, que tuvo lugar en el transitado sector de Caleta Portales, consistió en la aplicación sistemática de alcohotest y narcotest a quienes circulaban por la principal arteria que conecta la Ciudad Puerto con Viña del Mar.

Detalles del operativo

Tres de los choferes arrojaron positivo por consumo de cocaína, mientras que un cuarto fue detectado bajo los efectos de la marihuana.

Sobre este último caso, la situación escaló en gravedad al comprobarse que el individuo contaba con órdenes de detención vigentes por los delitos de robo y amenazas, siendo puesto de inmediato a disposición de los tribunales.

Las autoridades regionales manifestaron su preocupación por el riesgo que esto implica para los pasajeros y ciudadanos que utilizan diariamente estas rutas.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, fue enfático al pedir mayor responsabilidad a los empresarios del rubro: “Queda el bus botado; debemos llamar al dueño de la máquina para que la retire”.

“Pero ese bus sigue circulando y, por tanto, tenemos que obligarlos... lo ideal sería que fuese una colaboración espontánea”, agregó.

Asimismo, Millones instó a que las líneas de transporte asuman un rol preventivo más activo, realizando controles aleatorios de alcohol y drogas directamente en sus garitas de operaciones.

Seguridad y prevención

La labor interinstitucional busca frenar la siniestralidad vial en la zona, especialmente en tramos de alta velocidad como la Avenida España.

Hasta la fecha, las autoridades ya han ejecutado 91 operativos similares en diversos puntos de la Región de Valparaíso, una cifra que proyectan aumentar en los próximos meses.

Por su parte, el director regional de Senda Valparaíso, Carlos Colihuechún, subrayó la importancia de mantener estándares estrictos para quienes tienen la responsabilidad de transportar vidas.

“La conducción es incompatible con el consumo de sustancias y con el consumo de alcohol (...) tenemos que sostener este tipo de trabajos, este tipo de colaboración”, señaló.

El procedimiento culminó con el retiro de circulación de las máquinas afectadas, mientras que los conductores enfrentarán los cargos correspondientes por infringir la Ley de Tránsito y, en el caso del prófugo, por sus deudas pendientes con la justicia.