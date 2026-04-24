Tricel revierte disolución de Evópoli y ratifica su vigencia como partido político

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictó este viernes una sentencia unánime que asegura la continuidad de Evolución Política (Evópoli) como partido político. La resolución deja sin efecto la decisión previa del Servicio Electoral (Servel), que había decretado su disolución por, supuestamente, no cumplir con los requisitos legales tras la última elección parlamentaria.

La defensa de la colectividad estuvo a cargo del exministro y abogado Juan José Ossa (RN), quien presentó una reclamación ante el pleno de cinco ministros. El fallo del Tricel acogió íntegramente los argumentos de Ossa, estableciendo que el partido cuenta con el mínimo de cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas, tal como exige la Ley N°18.603 para subsistir.

Los parlamentarios que aseguraron la vigencia

Para alcanzar el quórum legal, el tribunal no solo consideró a los diputados electos en el último proceso, sino también a los senadores que mantienen su cargo vigente. Los nombres clave en la resolución fueron:

Jorge Guzmán : Diputado electo por la Región del Maule (Distrito 17).

: Diputado electo por la Región del Maule (Distrito 17). Tomás Kast : Diputado electo por la Región de La Araucanía (Distrito 23).

: Diputado electo por la Región de La Araucanía (Distrito 23). Luciano Cruz-Coke : Senador por la Región Metropolitana, electo en 2021.

: Senador por la Región Metropolitana, electo en 2021. Sebastián Keitel: Senador por la Región del Biobío, electo en 2021.

El espíritu de la ley contra la fragmentación

Además de los requisitos numéricos, el Tricel profundizó en los efectos políticos que habría tenido la desaparición de Evópoli. La sentencia advirtió que la disolución forzaría a los parlamentarios mencionados a transformarse en independientes, lo que resultaría “contraproducente” para los fines de la última modificación a la Ley de Partidos.

El tribunal, integrado por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Omar Astudillo, Gabriel Ascencio y la ministra Adelita Ravanales, subrayó que el espíritu de la norma es fomentar la gobernabilidad y el fortalecimiento de las instituciones, evitando la proliferación de parlamentarios sin afiliación que fragmenten el trabajo legislativo. Con este dictamen, el partido presidido por el senador Cruz-Coke mantiene su estatus legal y su representación en el Congreso.