Ministro Jorge Quiroz anuncia propuesta al Congreso para levantar el secreto bancario pero manteniedo la orden judicial

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció formalmente este lunes que el Gobierno ingresará una propuesta concreta ante el Congreso Nacional para avanzar en el levantamiento del secreto bancario, buscando dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir el financiamiento de las bandas de crimen organizado.

La definición del jefe de la billetera fiscal se da luego de participar en el comité político en el Palacio de La Moneda, y marca un paso al frente respecto de las declaraciones que emitió la semana pasada en el Senado.

Ante esto, el ministro había manifestado que se encontraba dándole “una vuelta” al asunto: “Pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, adelantó en su momento ante la Cámara Alta.

El “principio fundamental” de la orden judicial previa

Pese a la apertura para modernizar los mecanismos de control, el secretario de Estado fue categórico en delimitar las fronteras de la propuesta, asegurando que el diseño del Ejecutivo defenderá de manera irrestricta los derechos civiles de los ciudadanos.

El ministro Quiroz reiteró que el Gobierno adhiere plenamente al “principio fundamental” de que el alzamiento del secreto bancario debe ejecutarse siempre y bajo cualquier circunstancia “con una orden judicial”, tal como opera actualmente a solicitud de los ministerios públicos y las fiscalías.

El titular de Hacienda realizó una analogía directa para explicar la postura doctrinaria de la cartera frente al derecho a la reserva de información de los usuarios:

“Levantar el secreto bancario es poner un criterismo en un tema de privacidad. Así como hay privacidad en la casa, uno no quiere que le intercepten las llamadas telefónicas, no quiere que le intercepten las llamadas celulares, no quiere que le intercepten la correspondencia escrita, tampoco quiere uno que se le intercepte la privacidad, o sea, se intercepte las cuentas bancarias sin una orden judicial. Es un principio básico del derecho al cual este ministerio adhiere plenamente”, sentenció el secretario de Estado.

Propuestas bajo reserva para actualizar el estándar internacional

“Dicho eso, hay muchas más cosas que se pueden hacer en materia de prevenir el lavado de dinero en materia financiera. Acá en el ministerio hemos estado trabajando en ello y lo que vamos a hacer es proponerla a los legisladores desde el Ejecutivo”, precisó este lunes, añadiendo que estas enmiendas buscan poner al día a Chile respecto de las mejores prácticas internacionales en la materia.

Respecto al contenido específico y el articulado de las indicaciones que se ingresarán al Parlamento, el jefe económico optó por mantener una estricta reserva y no adelantar los ejes técnicos de las herramientas de supervisión de la banca. “No quisiera adelantarlas todavía. Espero que se conozcan cuando llegue el minuto... Por ahora no, porque hay invitados (en el Congreso) y están procediendo de modo independiente, sin necesidad de la presencia del ministerio”, cerró Quiroz, dejando en manos de los legisladores la responsabilidad de acoger o rechazar el nuevo paquete de medidas de inteligencia una vez que sea formalizado.