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“Se escuchaban sus gritos”: investigan presunto secuestro de comerciante peruana en Estación Central

La víctima fue interceptada junto a su esposo por sujetos encapuchados, quienes dispararon al aire para intimidar.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

“Se escuchaban sus gritos”: investigan presunto secuestro de comerciante peruana en Estación Central

“Se escuchaban sus gritos”: investigan presunto secuestro de comerciante peruana en Estación Central

01:04

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Una mujer de nacionalidad peruana habría sido víctima de un presunto secuestro la tarde de este miércoles en la comuna de Estación Central, región Metropolitana.

Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas, cuando la afectada llegaba junto a su esposo –ambos comerciantes– en motocicleta a las cercanías de su domicilio, en la intersección de Avenida 5 de Abril con Jotabeche.

En ese momento, un vehículo de color blanco, en el que se trasladaban al menos cuatro sujetos encapuchados, se aproximó al lugar.

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“Se escuchaba eran los gritos de ella”

Según testigos, los individuos efectuaron disparos al aire para intimidar, tras lo cual obligaron a la mujer a subir al vehículo. Su esposo intentó dialogar con los sujetos, pero fue apuntado con un arma de fuego, sin poder evitar el rapto.

Una vecina del sector relató que “escuchamos los disparos (...) Era un auto blanco con cuatro tipos. Lo único que se escuchaba eran los gritos de ella. No se quería subir al auto y al marido lo tenían encañonado”.

Los sujetos huyeron del lugar con la víctima, sin sustraer otras especies. En tanto, Carabineros inició un operativo por la denuncia de secuestro de la mujer en Estación Central.

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