SCD rechaza artículo del proyecto de reconstrucción que permitiría uso de obras por IA sin autorización: “Es absolutamente inaceptable”

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) manifestó su rechazo a la incorporación de una norma sobre propiedad intelectual dentro del denominado Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional ingresado al Congreso por el Ejecutivo.

Desde la entidad cuestionaron específicamente el nuevo artículo 71 T, al considerar que permitiría el uso de obras protegidas por derechos de autor por parte de herramientas de inteligencia artificial sin autorización previa de sus titulares.

A través de una declaración pública, la SCD señaló que la medida genera dudas sobre su pertinencia, al tratarse de una materia distinta al objetivo central del proyecto. Además, advirtieron que la propuesta vulnera uno de los principios esenciales del derecho de autor: el consentimiento expreso para utilizar creaciones protegidas.

“Excepción al derecho de autor”

La organización recordó que una norma similar ya había sido discutida anteriormente en el marco del proyecto de ley sobre inteligencia artificial, pero terminó siendo eliminada tras el debate legislativo.

“El crecimiento de un país no puede plantearse a partir del despojo de sus derechos a los creadores”, sostuvo la entidad, agregando que se debe resguardar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de artistas, autores e intérpretes.

El presidente de la SCD, Rodrigo Osorio, conocido como “Don Rorro” de Sinergia, reforzó la postura con duras críticas al contenido del texto. “Se las hago corta: contiene una excepción al derecho de autor que es absolutamente inaceptable”, afirmó.