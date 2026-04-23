Reconocida empresa ofrece beca de arte para el 2026: revisa fechas, requisitos y cómo postular a residencias en Argentina

La CCU en el Arte anunció la apertura de su Beca Arte 2026, iniciativa que este año marca un hito al trasladarse a Buenos Aires, Argentina.

Bajo el concepto de “dos residencias, una mirada integral”, el programa contempla dos líneas: una para artistas visuales y otra para curador/a, ambas con residencia en la organización URRA.

La convocatoria estará abierta entre el 23 de abril y el 15 de junio de 2026, mientras que los resultados se publicarán a comienzos de julio en los canales oficiales de la organización.

La beca está dirigida a artistas visuales sin límite de edad, que cuenten con formación académica o trayectoria comprobable. En esta edición, además, se suma la posibilidad de postular en la nueva línea para curadores.

¿Qué incluye la beca?

Para artistas visuales, la residencia contempla:

Pasajes

Alojamiento

Manutención

Seguro de salud

Exposición individual en Santiago durante 2027

En tanto, la beca para curadores incluye una residencia en Buenos Aires y el desarrollo de un proyecto en el Centro Cultural Matta, espacio dependiente de la Embajada de Chile.

Ambas experiencias consideran además la participación en la semana de la Feria arteBA, uno de los eventos más relevantes del arte en Latinoamérica.

¿Cómo postular?

Las bases y detalles del proceso están disponibles en los canales oficiales de CCU en el Arte, particularmente en su cuenta de Instagram. Desde la organización recomiendan revisar los requisitos y preparar la postulación con anticipación.