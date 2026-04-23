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Detienen a pasajero en aeropuerto de Santiago tras anunciar que llevaba una bomba en su equipaje

El hecho ocurrió antes de un vuelo con destino a La Serena y activó un procedimiento de seguridad.

Javiera Rivera

Detienen a pasajero en aeropuerto de Santiago tras anunciar que llevaba una bomba en su equipaje

Detienen a pasajero en aeropuerto de Santiago tras anunciar que llevaba una bomba en su equipaje / Diego Martin

Un procedimiento de seguridad se registró la mañana de este jueves en el Aeropuerto de Santiago, luego de que un pasajero afirmara portar un artefacto explosivo en su equipaje antes de abordar un vuelo nacional.

Según la subprefecta Ingrid Casas-Cordero, jefa del Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigaciones de Chile, el hecho fue informado inicialmente mediante un llamado de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Según detalló la autoridad, el pasajero —que se aprestaba a viajar a La Serena— habría señalado a personal de la aerolínea que llevaba una bomba en su maleta, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad en el terminal aéreo.

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Tras la alerta, funcionarios policiales concurrieron al lugar y verificaron la situación con la aerolínea, que confirmó la información entregada por la DGAC. En ese contexto, se procedió a la detención del adulto.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que instruyó que el imputado pase a control de detención durante la jornada en el Centro de Justicia.

Hasta el momento, no se ha informado de la existencia real de un artefacto explosivo, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

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