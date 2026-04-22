;

Tras alza de combustibles: cuánto se paga por kilómetro en autos eléctricos y bencineros

La comparación de costos por kilómetro reveló variaciones relevantes entre las distintas opciones de transporte.

Javiera Rivera

Tras alza de combustibles: cuánto cuesta recorrer un kilómetro en autos eléctricos vs bencineros

Tras alza de combustibles: cuánto cuesta recorrer un kilómetro en autos eléctricos vs bencineros / Agencia Uno

El alza sostenida de los combustibles está presionando el bolsillo de los hogares y empujando a muchos a evaluar alternativas.

En ese contexto, los autos eléctricos comienzan a ganar terreno, principalmente por el ahorro que pueden generar en el gasto mensual.

Según un reportaje de Las Últimas Noticias (LUN), cargar un vehículo eléctrico puede ser entre cinco y seis veces más barato que uno a combustión, e incluso más si se utiliza energía solar.

Revisa también

ADN

¿Cuánto cuesta usar un auto eléctrico vs. bencinero?

Según datos del académico Matías Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, las diferencias son claras:

  • Auto eléctrico: desde $21 por km (hasta $9 con energía solar)
  • Auto bencinero: alrededor de $110 por km
  • SUV eléctrico: desde $30
  • SUV bencinero: hasta $165 por km

En algunos casos, el costo puede ser más de cinco veces menor.

Finalmente, el reportaje también destacó que, incluso usando electrolineras, cargar un vehículo eléctrico puede costar cerca de un tercio de lo que implica usar combustible.

¿Vale la pena un suv electrico? Descubre cómo los beneficios fiscales, el mantenimiento simple y la gestión de carga influyen en su costo real.

¿Vale la pena un suv electrico? Descubre cómo los beneficios fiscales, el mantenimiento simple y la gestión de carga influyen en su costo real.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad