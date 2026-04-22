Tras alza de combustibles: cuánto se paga por kilómetro en autos eléctricos y bencineros

Tras alza de combustibles: cuánto cuesta recorrer un kilómetro en autos eléctricos vs bencineros / Agencia Uno

El alza sostenida de los combustibles está presionando el bolsillo de los hogares y empujando a muchos a evaluar alternativas.

En ese contexto, los autos eléctricos comienzan a ganar terreno, principalmente por el ahorro que pueden generar en el gasto mensual.

Según un reportaje de Las Últimas Noticias (LUN), cargar un vehículo eléctrico puede ser entre cinco y seis veces más barato que uno a combustión, e incluso más si se utiliza energía solar.

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¿Cuánto cuesta usar un auto eléctrico vs. bencinero?

Según datos del académico Matías Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, las diferencias son claras:

Auto eléctrico: desde $21 por km (hasta $9 con energía solar)

Auto bencinero: alrededor de $110 por km

SUV eléctrico: desde $30

SUV bencinero: hasta $165 por km

En algunos casos, el costo puede ser más de cinco veces menor.

Finalmente, el reportaje también destacó que, incluso usando electrolineras, cargar un vehículo eléctrico puede costar cerca de un tercio de lo que implica usar combustible.