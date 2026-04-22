Charly García preocupa por su estado de salud: fue operado en Argentina y esto se sabe
El intérprete de canciones como “Demoliendo Hoteles” y “No voy en tren” fue operado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.
El rock latinoamericano está en vilo al darse a conocer que durante la noche de este miércoles, Charly García, tuvo que ser operado en Buenos Aires.
El músico argentino fue intervenido en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) donde se le practicó una nefrectomía parcial para extirparle una parte de un riñón.
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Según el último informe médico entregado por los especialistas, Charly García quedó en observación y se está recuperando en una habitación común.
El mánager del cantante argentino indicó que el procedimiento estaba programado y descartó de plano que se tratara de una urgencia.
Además, se dio a conocer que los médicos iniciaron el proceso de diálisis para así acompañar a la función renal del intérprete de canciones como “Demoliendo Hoteles” y “No voy en tren”.
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