Charly García preocupa por su estado de salud: fue operado en Argentina y esto se sabe / Ricardo Ceppi

El rock latinoamericano está en vilo al darse a conocer que durante la noche de este miércoles, Charly García, tuvo que ser operado en Buenos Aires.

El músico argentino fue intervenido en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) donde se le practicó una nefrectomía parcial para extirparle una parte de un riñón.

Según el último informe médico entregado por los especialistas, Charly García quedó en observación y se está recuperando en una habitación común.

El mánager del cantante argentino indicó que el procedimiento estaba programado y descartó de plano que se tratara de una urgencia.

Además, se dio a conocer que los médicos iniciaron el proceso de diálisis para así acompañar a la función renal del intérprete de canciones como “Demoliendo Hoteles” y “No voy en tren”.