;

El partido de la Liga de Primera que irá gratis por TV abierta este fin de semana: cuándo es y a qué hora

El duelo válido por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026 será transmitido en vivo y gratis por Canal 13.

Bastián Lizama

El partido de la Liga de Primera que irá gratis por TV abierta este fin de semana: cuándo es y a qué hora

Este fin de semana se jugará la fecha 11 de la Liga de Primera 2026 y, como ya es habitual, hay un partido que será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13.

Como parte del acuerdo con TNT Sports y la ANFP, la estación televisiva incorporará a su programación el encuentro entre Ñublense y O’Higgins, a disputarse en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Revisa también:

ADN

Ambos equipos llegan al compromiso con la misión de sumar puntos importantes en la parte alta de la tabla. El conjunto de Juan José Ribera, que en la última fecha igualó 1-1 ante el vigente campeón Coquimbo Unido, se ubica en la quinta posición con 17 unidades.

En tanto, el elenco de Lucas Bovaglio viene de vencer por 3-2 a Cobresal en El Salvador y marcha sexto con 16 puntos. Todo anticipa un duelo clave en la pelea por seguir escalando posiciones y mantenerse en zona de competencia internacional.

¿A qué hora transmite Canal 13 el partido de Ñublense vs. O’Higgins?

El duelo entre Ñublense y O’Higgins está programado para este sábado 25 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

¿Dónde y cómo ver gratis el partido entre Ñublense y O’Higgins por la Liga de Primera?

El duelo en el sur del país será transmitido en vivo a través de T13 y también estará disponible vía streaming en la plataforma 13Go.

Asimismo, el encuentro podrá ser seguido en televisión pagada por la señal de TNT Sports Premium, canal que posee los derechos de transmisión de la totalidad del Campeonato Nacional.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad