El partido de la Liga de Primera que irá gratis por TV abierta este fin de semana: cuándo es y a qué hora

Este fin de semana se jugará la fecha 11 de la Liga de Primera 2026 y, como ya es habitual, hay un partido que será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13.

Como parte del acuerdo con TNT Sports y la ANFP, la estación televisiva incorporará a su programación el encuentro entre Ñublense y O’Higgins, a disputarse en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Ambos equipos llegan al compromiso con la misión de sumar puntos importantes en la parte alta de la tabla. El conjunto de Juan José Ribera, que en la última fecha igualó 1-1 ante el vigente campeón Coquimbo Unido, se ubica en la quinta posición con 17 unidades.

En tanto, el elenco de Lucas Bovaglio viene de vencer por 3-2 a Cobresal en El Salvador y marcha sexto con 16 puntos. Todo anticipa un duelo clave en la pelea por seguir escalando posiciones y mantenerse en zona de competencia internacional.

¿A qué hora transmite Canal 13 el partido de Ñublense vs. O’Higgins?

El duelo entre Ñublense y O’Higgins está programado para este sábado 25 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

¿Dónde y cómo ver gratis el partido entre Ñublense y O’Higgins por la Liga de Primera?

El duelo en el sur del país será transmitido en vivo a través de T13 y también estará disponible vía streaming en la plataforma 13Go.

Asimismo, el encuentro podrá ser seguido en televisión pagada por la señal de TNT Sports Premium, canal que posee los derechos de transmisión de la totalidad del Campeonato Nacional.