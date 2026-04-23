Autopista Central confirma cierres este domingo por Maratón de Santiago 2026: revisa cuáles son

Con motivo de la Maratón de Santiago 2026, la Autopista Central informó una serie de medidas de tránsito que impactarán directamente a quienes circulen por el sector céntrico de la capital durante la mañana de este domingo 26 de abril.

Según detalló la concesionaria —perteneciente al grupo VíasChile—, desde las 07:00 horas se implementará el cierre de cuatro salidas estratégicas de la ruta, tanto en dirección norte como sur.

Las salidas afectadas serán:

Dirección norte: Av. Matta – 10 de Julio

Dirección norte: Santa Isabel

Dirección sur: Agustinas

Dirección sur: Toesca

Desde la empresa indicaron que los puntos intervenidos estarán debidamente señalizados y contarán con refuerzo de personal en terreno, además de monitoreo en tiempo real desde su centro de operaciones.

Las medidas se aplican en coordinación con Carabineros de Chile, institución que también podrá implementar ajustes adicionales en función del desarrollo de la jornada deportiva.

Ante el alto flujo esperado, Autopista Central recomendó a los conductores anticipar sus desplazamientos y mantenerse informados a través de sus canales oficiales, especialmente en redes sociales y paneles de mensajería variable en la vía.

Asimismo, se reiteró la importancia de respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal desplegado, ya que podrían registrarse desvíos y restricciones adicionales durante la mañana.