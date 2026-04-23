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La dura sanción de Conmebol contra un DT por “ningunear” a su rival: equipo chileno sale favorecido

Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama, recibió tres fechas de castigo en Copa Sudamericana y no dirigirá ante Audax Italiano.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

Audax Italiano fue uno de los equipos que dio el golpe en Brasil en la última fecha de la Copa Sudamericana, venciendo a Vasco da Gama por 2-1 en Río de Janeiro.

El elenco carioca no atraviesa un buen momento y ahora acaba de recibir un nuevo golpe, aunque no del todo inesperado.

Este jueves, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol sancionó con tres fechas de suspensión en la Copa Sudamericana y una multa de cinco mil dólares a Renato Gaúcho, entrenador del “Gigante de Colina”.

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El motivo de este castigo es que el técnico brasileño decidió no viajar a Argentina y enviar un equipo suplente para la primera fecha del torneo continental ante Barracas Central, lo que generó molestia en el ente rector.

Además, tras el partido ante Audax Italiano, el estratega brindó una conferencia de prensa visiblemente molesto con Conmebol, lo que agravó aún más la situación. “No viajé, me criticaron y la Conmebol gritó. ¿Va a gritarle la Conmebol al árbitro hoy? ¿O a mí?”, fue una de las tantas respuestas del DT.

Con esta sanción, Gaúcho no podrá dirigir el partido ante los “itálicos” en La Florida, programado para el próximo miércoles 6 de mayo.

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