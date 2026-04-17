Tomás Ahumada se ha consolidado como uno de los arqueros más regulares del fútbol chileno. A sus 24 años, el portero suma varias temporadas como titular en Audax Italiano y sus destacadas actuaciones lo han instalado en la órbita de Colo Colo y Universidad de Chile en los últimos mercados de fichajes.

En medio de su gran momento en La Florida, y tras el histórico triunfo ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026, el golero conversó con ESPN Chile, donde manifestó su deseo de dar el salto a un grande del país y no ocultó su ilusión de recibir un llamado a La Roja.

“Creo que he hecho buenos años, me he podido quedar con el puesto en Audax y creo que es un buen momento para saltar al extranjero o a un equipo grande y también ser llamado a la selección”, afirmó Ahumada.

“Voy paso a paso y ya se dará, estoy tranquilo con eso”, complementó el guardameta del cuadro itálico, quien también tuvo palabras para la histórica victoria conseguida en Brasil frente a Vasco da Gama.

“Veníamos haciendo buenos partidos, pero no se nos estaba dando. Tuvimos un poco de mala suerte, pero en el partido con Vasco se nos dieron las cosas. “Estamos felices, fue un triunfo importante. Propusimos nuestro juego, no nos achicamos y con eso ganamos”, concluyó.