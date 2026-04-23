La lesión de Lamine Yamal tiene a todos preocupados en España a menos de dos meses para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El habilidoso atacante del Barcelona sufrió una lesión en el tendón de la corva (bíceps femoral izquierdo), la cual lo obligará a perderse lo que resta de temporada en el fútbol español.

Si bien su presencia en la Copa del Mundo no está descartada y se espera que llegue entre algodones al debut contra Cabo Verde, no podrá participar con los “azulgranas” en la definición de La Liga, algo que lamentó en sus redes sociales.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento en que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita”, escribió en un post de Instagram.

“Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”, cerró Lamine Yamal.