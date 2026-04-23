Estas cervezas destacan por su alto contenido de vitamina B, clave para la salud del corazón / Getty Images

Un estudio realizado en Alemania analizó 65 cervezas comerciales para evaluar su contenido nutricional, con especial foco en la vitamina B6, un nutriente vinculado a la salud cardiovascular.

La investigación buscó comparar cervezas con y sin alcohol, en un contexto donde crece la reducción del consumo de bebidas alcohólicas por sus efectos en la salud.

Cervezas con alto contenido de vitamina B

Los resultados mostraron que las cervezas tipo bock presentan los niveles más altos de vitamina B6, seguidas por las lager, mientras que las de arroz registran los valores más bajos.

El estudio también concluyó que no existen diferencias significativas entre cervezas con alcohol y sin alcohol en el contenido de esta vitamina, especialmente en aquellas elaboradas mediante fermentación controlada.

Uno de los datos más relevantes es que una lager sin alcohol puede aportar hasta un 59% de la ingesta diaria recomendada de vitamina B6.

Pese a estos hallazgos, especialistas recomiendan priorizar fuentes alimentarias tradicionales como carnes, pescados y vegetales para cubrir los requerimientos nutricionales.