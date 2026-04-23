La presidencia de Michael Clark en la Universidad de Chile nunca fue del agrado de la mayoría de los hinchas y seguidores del cuadro azul.

Uno que siempre fue un claro detractor del ahora exdirector de Azul Azul fue el también exdirigente José Joaquín Laso, quien en conversación con Los Tenores de la Tarde se refirió en duros términos a su salida del club a días de la junta de accionistas.

“Cobarde. Irse tres días antes de una junta de accionistas y no someterse al escrutinio demuestra temor. Es cosa de compararlo con Juan Tagle, que decidió no ir a la reelección, pero fue a la junta, la presidió y dio las explicaciones que tenía que dar. Michael Clark tiene muchas explicaciones y lo que está haciendo es evitarlas”, comenzó señalando el abogado.

El exdirector durante 2022 y 2023 apuntó directamente a los montos que percibieron tanto Clark como Cecilia Pérez por sus funciones en la orgánica. “Yo leía la Memoria de la U y hay un monto enorme por ser director ejecutivo, que no sé en qué se traduce, pero lo que más me llamó la atención fue otro monto elevado a una directora de asuntos públicos a la que nunca se le escuchó la voz para defender al club”, afirmó.

“Hasta donde recuerdo, la calidad de director en el club nunca fue remunerada. Esa norma se instauró en esta nueva administración. Estará bien o mal, cada uno lo evaluará, pero me llama la atención que se paguen sueldos adicionales a Clark y Pérez por labores específicas distintas a su función como directores”, agregó.

También lanzó una fuerte crítica a la presidenta interina por su sueldo, el cual, a su juicio, no está justificado. “Normalmente, el gerente de asuntos públicos es la cara visible, el vocero del club. Y cuando hay tantos cuestionamientos como los que ha enfrentado la U, o más bien su administración, y nadie ha dado la cara, me parece que no corresponde”, aseguró.

En la misma línea, volvió a cargar contra Clark: “Yo habría dado un paso al costado con la primera querella, no con la decimonovena. Porque cuando se pone en duda la forma en que financiaste la compra del club y la veracidad de tus declaraciones, diciendo que era Sartor el dueño y ahora resulta que nunca lo fue; sorprende lo lento que ha sido todo. Y eso sin contar que la CMF señaló que la forma en que adquirió la propiedad era ilegal y que el Tribunal Constitucional le ha fallado en contra en todas sus acciones”, concluyó.