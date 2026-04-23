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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5416 del jueves 23 de abril

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $2.450 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Este jueves 23 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5416, el premio total alcanzó los $2.450 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce los números ganadores del sorteo 5416 del Loto

  • Loto: 1, 25, 30, 34, 37, 39
  • Comodín: 22
  • Multiplicador: 2
  • Recargado: 1, 2, 14, 22, 26, 37
  • Revancha: 10, 11, 12, 23, 31, 36
  • Desquite: 4, 6, 9, 10, 14, 15

Jubilazo

  • 7, 8, 11, 18, 31, 34
  • 8, 16, 18, 23, 28, 33
  • 2, 6, 17, 33, 37, 38
  • 4, 6, 12, 18, 23, 33
  • 9, 23, 29, 34, 39, 40

Jubilazo 50 años

  • 6, 12, 14, 20, 38, 39

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