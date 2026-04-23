Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5416 del jueves 23 de abril

Este jueves 23 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5416, el premio total alcanzó los $2.450 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce los números ganadores del sorteo 5416 del Loto

Loto: 1, 25, 30, 34, 37, 39

1, 25, 30, 34, 37, 39 Comodín: 22

Multiplicador: 2

Recargado: 1, 2, 14, 22, 26, 37

1, 2, 14, 22, 26, 37 Revancha: 10, 11, 12, 23, 31, 36

10, 11, 12, 23, 31, 36 Desquite: 4, 6, 9, 10, 14, 15

Jubilazo

7, 8, 11, 18, 31, 34

8, 16, 18, 23, 28, 33

2, 6, 17, 33, 37, 38

4, 6, 12, 18, 23, 33

9, 23, 29, 34, 39, 40

Jubilazo 50 años