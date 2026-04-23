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Expulsan a ciudadano argentino detenido por provocar barricadas durante marcha estudiantil en Santiago

La medida se concretó de madrugada en la frontera, tras orden administrativa y coordinación entre PDI y autoridades argentinas.

Martín Neut

Expulsan a ciudadano argentino

Expulsan a ciudadano argentino

Durante la madrugada de este jueves, la PDI concretó la expulsión del ciudadano argentino Andrés Alexis Vergara, de 31 años, quien fue entregado a la Gendarmería de Argentina en la frontera, en cumplimiento de una orden de la Subsecretaría del Interior.

El extranjero fue detenido el 26 de marzo en una marcha estudiantil previa al “Día del Joven Combatiente”, donde se le atribuye la instalación de barricadas en avenida Bellavista, frente a la Universidad San Sebastián. Además, mantenía situación migratoria irregular.

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El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, sostuvo que la medida se ampara en la ley.

“Resoluciones de expulsión”

“Se ha ejecutado la expulsión dado a la facultad que tiene el subsecretario en el artículo 132 de la ley migratoria”, afirmó.

Desde la PDI, el prefecto inspector Ernesto León explicó que el procedimiento se ejecutó bajo protocolo. “La labor de la PDI es garantizar que las resoluciones de expulsión se ejecuten de manera eficaz, segura y en estricto apego al marco legal”, señaló.

En tanto, el jefe de Policía Internacional, Mario Pazos, confirmó la coordinación internacional. “Se ha materializado la expulsión de un ciudadano argentino con la cooperación de la Gendarmería argentina”, indicó.

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