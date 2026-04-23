Tragedia en Concepción: Madre y su hijo de dos años mueren en un incendio de su vivienda

Una mujer y su hijo de 2 años fallecieron en un incendio que afectó a su vivienda ubicada en Concepción, región del Biobío.

El hecho ocurrió la madrugada de este jueves, específicamente en una vivienda ubicada en el pasaje Santa Rosa de la población Los Notros.

Al lugar acudieron cerca de diez compañías de Bomberos, cuyos voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas que amenazaban con propagarse.

Sin embargo, tras lograr extinguir el fuego, el personal de emergencia realizó el trágico hallazgo de ambos cuerpos al interior del inmueble.

En la vivienda también pernoctaba la pareja de la mujer, un hombre de nacionalidad venezolana, quien logró salir antes de ser alcanzado por el fuego.

Según el reporte de Carabineros, el sujeto declaró haber despertado repentinamente debido a la densidad del humo, logrando escapar de la estructura.

Comentó que no pudo auxiliar a su familia a tiempo y, hasta el momento, asegura desconocer cuál pudo ser el origen exacto del siniestro.

Incertidumbre y dolor de la familia

Familiares de las víctimas llegaron al sitio del suceso durante las primeras horas de la mañana y contaron que hermano de la fallecida recibió la llamada de su cuñado cerca de las 04:00 horas, informándole sobre la catástrofe.

Con el pasar de las horas, los familiares esperaron a que se realizara la extracción de los fallecidos en medio de la incertidumbre y el dolor.

“Están haciendo los peritajes. Todavía no se sabe cómo se origina aquí. Pero sí, mi cuñado se salvó y mi hermana con mi sobrinito fallecieron”, señalaron.

Actualmente, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) lideran las indagatorias científicas y técnicas para determinar las causas de la ignición, contando con el resguardo perimetral de Carabineros para facilitar las labores.

Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis mientras no concluyan las diligencias en la zona afectada.