Día del Joven Combatiente: la historia detrás del 29 de marzo y por qué marca a Chile cada año

Cada 29 de marzo se conmemora en Chile el denominado Día del Joven Combatiente, una fecha que mezcla memoria, reflexión y manifestaciones en distintas ciudades del país.

La jornada, que suele generar operativos especiales de seguridad por parte de las autoridades, tiene su origen en un hecho ocurrido durante la dictadura militar.

Se trata del asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurrido en 1985 en la comuna de Estación Central.

Ambos fallecieron tras recibir disparos por parte de carabineros en la intersección de las calles 5 de abril y Las Rejas, en un episodio que con el tiempo se transformó en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Chile.

Versiones enfrentadas y el peso de la historia

En su momento, la versión oficial difundida por medios de la época sostuvo que los jóvenes habrían estado involucrados en un supuesto intento de asalto a un negocio. Según publicaciones de entonces, “el cabo Muñoz Cifuentes conminó a detenerse a la pareja de hermanos (…) uno de los sujetos extrajo un revólver de cañón corto y disparó”, lo que habría derivado en un enfrentamiento armado.

El mismo relato agregaba que “otros integrantes de la patrulla iniciaron la persecución (…) produciéndose un nutrido intercambio de disparos (…) que culminó con la muerte de los dos sujetos”.

Sin embargo, años más tarde, nuevas investigaciones cuestionaron esta versión. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a través del Informe Rettig, estableció que ambos jóvenes murieron por impactos de bala y determinó graves vulneraciones a los derechos humanos .

En particular, se indicó que Rafael Vergara fue ejecutado cuando ya se encontraba herido y bajo custodia de agentes del Estado.

Mientras que a su hermano Eduardo, la comisión determinó que fue víctima de violencia política, aunque no pudo precisar las circunstancias exactas del enfrentamiento ni su participación en los hechos.

Este episodio marcó un antes y un después en la memoria histórica del país, convirtiéndose en una fecha de alta sensibilidad. Cada año, el Día del Joven Combatiente se conmemora con actos recordatorios, pero también con manifestaciones que en algunos casos derivan en incidentes, lo que obliga a reforzar planes de contingencia en distintas comunas.