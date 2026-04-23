Realizan funeral de niño de ocho años que falleció tras comer hamburguesa contaminada

Durante la tarde de este jueves se realizó el funeral de Óscar Tomás Paine Tolosa, el niño de ocho años que falleció tras sufrir una grave falla renal luego de ingerir una hamburguesa con carne cruda en la región del Biobío.

A las 14:30 horas estaba programada la salida del cortejo fúnebre desde la iglesia evangélica apostólica pentecostal de Coronel, instancia en la que familiares, cercanos y vecinos despiden al menor tras permanecer cerca de un mes hospitalizado producto de la infección.

El caso generó impacto en la comunidad luego de que, tras una denuncia presentada por la familia, la Seremi de Salud iniciara un sumario sanitario y decretara la clausura del local de comida involucrado, donde se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli en los alimentos.

En medio del velorio, el abuelo del niño, José Tolosa, relató el impacto que provocó la enfermedad, señalando que “el virus de la carne le estaba haciendo daño demasiado rápido y le empezó a hacer pedazos todo su organismo”.

Según antecedentes del caso, el menor presentó síntomas casi inmediatos tras consumir el alimento, evolucionando rápidamente a un cuadro grave que terminó afectando sus riñones.

Especialistas han advertido que este tipo de bacteria puede generar toxinas peligrosas para la salud, especialmente en niños, debido a que su sistema inmune aún se encuentra en desarrollo.