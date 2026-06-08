Chile dirá presente en el inicio del Mundial 2026: anuncio oficial

Ya no queda nada para el inicio del Mundial 2026 y se están afinando todos los detalles. México y Sudáfrica darán el inicio con el partido inaugural que se realizará este jueves 11 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Azteca. Para este importante encuentro, la FIFA anunció la presencia de Chile en el cuerpo arbitral.

Según lo publicado por el máximo organismo rector del fútbol, Juan Lara será el asistente del VAR de la terna arbitral que estará liderada por el experimentado brasileño, Wilton Sampaio.

El chileno cumplirá un importante rol, ya que estará encargado de revisar todas las jugadas de importancia que puedan impactar en el resultado entre mexicanos y sudafricanos.

El equipo arbitral lo completan los brasileños Bruno Pires y Bruno Boschilia como jueces de línea. En tanto, el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que el asistente de reserva será el también guaraní Eduardo Cardozo. En el VAR estará el ecuatoriano Nicolás Gallo, con el apoyo del francés Jérôme Brisard.