Yamila Reyna destapa una desconocida y dolorosa “traición” de Américo: “Me llamaba a mí y la llamaba a ella”

Ya han pasado varios meses desde que se concretó el polémico quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo. Desde entonces, una serie de coletazos ha sumado la separación entre ambos.

Ahora, la actriz se encuentra dentro del encierro del reality Volverías con tu ex? 2 y, este miércoles, la argentina realizará una potente revelación sobre la relación que mantuvo con el cantante de cumbia.

En medio de una conversación en el programa, Yamila Reyna destapará íntimos detalles del declive de su relación con Américo e incluso una traición que le partió el corazón.

Entre las revelaciones, la actriz confesará el momento en que el cantante comenzó a ser violento y buscar excusas para pelear con ella, hasta que llegó el momento en que sucedió la polémica en el show de verano en Empedrado.

“Se fue a la casa de la ex y cuando pasa esta situación, yo veo su celular y me llamaba a mí y la llamaba a ella”, relató Reyna en el programa de Mega.

En esa línea, la argentina señaló que Américo “estuvo todo el viernes y todo el sábado jurándole amor mientras estaba conmigo, mientras se iba a casar conmigo, me terminó de partir esa actitud, lo sentí un insulto, una falta de respeto”.

“A los tres días me llama para sacar su ropa y ni siquiera me pidió perdón. Hasta el día de hoy nunca he escuchado un perdón de su boca. Después hubo una cautelar que existe hasta hoy… Lo que yo hice fue por mí y fue por él también, aunque parezca ilógico", sostuvo.

A modo de cierre, Yamila Reyna expone que “en esta demanda no estoy pidiendo plata, no quiero plata, lo que yo estoy pidiendo en esta demanda es que se le exija una terapia a él, aunque no esté a mi lado quiero que tenga una mejor vida, más linda y más sana psicológicamente, que estos monstruos no se le vuelvan a acercar nunca más”.