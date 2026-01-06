Esta fruta de verano de solo 30 calorías fortalece el sistema inmune, mejora la piel y protege el cerebro

¿Quieres cuidarte este verano, verte mejor y además potenciar tu salud desde adentro? Hay una fruta económica, refrescante y muy popular en esta época que reúne todos esos beneficios.

Se trata de la sandía. La cual, además de ser baja en calorías, es rica en antioxidantes, vitaminas y agua, lo que la convierte en un verdadero aliado para el sistema inmune, la piel y la salud cerebral .

Pocas calorías y alta en nutrientes

Una porción de sandía (aproximadamente 150 gramos) aporta solo 30 calorías, pero entrega una importante dosis de vitamina C, esencial para fortalecer las defensas y proteger al organismo frente a virus e infecciones.

La sandía también destaca por su alto contenido de agua (más del 90%), lo que contribuye a mantener la piel hidratada, luminosa y con mejor textura.

Además, contiene licopeno, un potente antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño solar, prevenir el envejecimiento prematuro y estimular la producción de colágeno, clave para una piel firme y elástica.

Asimismo, la sandía aporta vitamina B6, necesaria para la función cerebral, la memoria y la regulación del estado de ánimo. Y, gracias a su bajo aporte calórico, es una excelente opción para quienes buscan bajar de peso.

Para obtener sus beneficios, los expertos recomiendan consumir entre una y dos porciones de sandía al día , lo que equivale a 150 a 300 gramos o una a dos tazas picadas.