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Quién es Angie Corine, la rapera de derecha que llegó a La Moneda y se tomó una foto con el Presidente Kast

La artista estadounidense radicada en España visitó el palacio presidencial acompañada por el diputado republicano Cristián Araya.

Juan Castillo

Angie Corine

Angie Corine

La visita de Angie Corine a La Moneda llamó la atención durante las últimas horas, puesto que la rapera y cantante de trap llegó hasta el palacio presidencial, donde se tomó una foto con el Presidente José Antonio Kast.

La artista, de origen estadounidense y radicada en España desde los seis años, se hizo conocida en redes sociales por sus canciones y videos de tono provocador.

Su figura ha ganado notoriedad por mezclar música urbana con mensajes políticos vinculados a la derecha española y por expresar públicamente su respaldo a Vox, partido liderado por Santiago Abascal.

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La visita de Angie Corine a La Moneda y el mensaje que publicó tras el encuentro

Tras el breve encuentro, la cantante compartió un mensaje en sus redes sociales dirigido al mandatario chileno. “Un honor conocerle, Presidente José Antonio Kast”, escribió Angie Corine, junto a registros de su paso por el palacio de gobierno.

Luego agregó otra frase que generó comentarios entre usuarios: “Chile despertó y, si Dios quiere, España seguirá vuestros pasos. Siempre del lado correcto”.

La visita también estuvo marcada por la presencia del diputado republicano Cristián Araya, quien acompañó a la artista durante su llegada a La Moneda, según consingó The Clinic.

Desde plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, Angie Corine ha abordado temas como inmigración, ocupación ilegal de viviendas y críticas al gobierno de izquierda de Pedro Sánchez.

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