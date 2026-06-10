Chile conoce a sus rivales para el Mundial de Balonmano 2027: se verá las caras con un viejo conocido / BEATE OMA DAHLE

En enero pasado, la selección chilena masculina de balonmano logró su novena clasificación consecutiva al Mundial de la especialidad.

De cara a la cita planetaria del 2027 en Alemania, el cuadro nacional supo de su suerte en el sorteo de cara a un evento donde buscarán superar el puesto 24 que lograron en 2025, donde superaron por primera vez la fase inicial.

La fortuna emparejó a los nacionales en el grupo C, que se disputará en Munich, con cruces más que complejos en la ruta del torneo que arranca el 13 de junio de 2027.

De hecho, Chile quedó en la zona liderada por el actual subcampeón planetario, Croacia; además de volver a verse las caras con España, que finalizó 18 en 2025, y ante el cual los dirigidos por Aitor Etxaburu han jugado en la fase de grupos de sus últimos dos Mundiales.

El rival a vencer para Chile con tal de superar la etapa inicial es Turquia, debutante absoluto en citas planetarias del balonmano.