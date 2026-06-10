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Tragedia en Santiago: adulta mayor muere atropellada por bus RED tras salir de hospital

La víctima fue impactada por una máquina del sistema RED cuando cruzaba avenida Matucana, en las afueras del Hospital San Juan de Dios.

Cristóbal Álvarez

Tragedia en Santiago: adulta mayor muere atropellada por bus RED tras salir de hospital

Una adulta mayor falleció este miércoles luego de ser atropellada por un bus del sistema RED en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

El hecho movilizó a equipos de emergencia y obligó a suspender el tránsito en un importante tramo de avenida Matucana.

El accidente se registró cerca del mediodía, cuando la mujer salió del recinto asistencial y se disponía a cruzar la calle en el sector de avenida Matucana. De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados en el lugar, la víctima habría atravesado la calzada por un punto donde no existía paso peatonal.

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Según relataron testigos, el conductor de la máquina no habría advertido la presencia de la mujer mientras realizaba un viraje en la intersección, produciéndose el atropello que terminó con la muerte de la adulta mayor.

Hasta el lugar concurrió personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros para realizar las diligencias que permitan esclarecer la dinámica de los hechos.

El capitán Zapata informó que “hubo un accidente de tránsito, una persona resulta atropellada y se encuentra trabajando personal de la SIAT y se están realizando los cortes de tránsito entre Portales y Matucana”.

El oficial agregó que, por respeto a la familia de la víctima, no se entregarían mayores antecedentes sobre su identidad. No obstante, precisó que las diligencias consideran el levantamiento de registros audiovisuales y la toma de declaraciones a posibles testigos.

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